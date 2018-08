Il y a encore peu de temps, les promeneurs ne voyaient qu’une colline avec quelques blocs de pierre et beaucoup de végétation. Mais les travaux engagés dans le cadre de la restauration des ruines du château de Rochefort ont déjà permis de dégager plusieurs murs. La première phase du chantier, qui a démarré au printemps, doit s'achever cet automne. Pendant trois semaines, des étudiants en archéologie sont à pied d’œuvre.

L’Association des amis du château de Rochefort, créée en 2013, est à l’origine du projet. Elle trouve des fonds pour réaliser le chantier qui bénéficie aussi de subventions de la part de la Commune de Rochefort, de l’Etat de Neuchâtel et de la Confédération. Pour sauver le site, il faut dégager les vestiges, les restaurer, les consolider et les mettre en valeur. Le château de Rochefort existait probablement déjà au 11e siècle mais des indices montrent qu’il a été édifié sur une construction plus ancienne.

Depuis lundi 6 août, treize archéologues s’affairent sur place. Il s’agit d'étudiants des universités de Neuchâtel et de Lausanne qui réalisent une fouille-école pendant trois semaines. Ils dégagent les différentes couches d’occupation pour comprendre à quoi servaient les locaux, quand ils ont été habités et quand ils ont été modifiés. Ils espèrent trouver des objets, comme des céramiques, des monnaies ou du charbon, qui peuvent être datés. /msa