Des contrôles de vitesse sur le lac de Neuchâtel

La Police fribourgeoise va installer des radars sur les rives du lac. La police du canton de Neuchâtel n’ayant pas de police du lac, les autorités fribourgeoises et vaudoises sont compétentes aussi en zone neuchâteloise. On peut alors s’attendre à des contrôles hors des frontières fribourgeoises. Un système de surveillance sur des points fixes sera mis en place, de manière à procéder à des contrôles aux abords des entrées des ports, dans les zones riveraines et aux endroits où la vitesse est limitée.

La force publique annonce réagir au fait que les limitations de vitesse en vigueur ne sont pas toujours respectées. Sur le lac de Neuchâtel, il est interdit de dépasser la vitesse de 10km/h à moins de 300 mètres du bord. Il est également défendu de dépasser 15km/h dans les canaux comme celui de la Broye ou de la Thielle.

/tob - comm