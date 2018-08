Jean-Philippe Patthey est venu à bout du Yukon

Jean-Philippe Patthey a réussi son dernier défi. Le Brévinier a rejoint cette nuit le village d’Emmonak à quelques kilomètres de l’embouchure du fleuve Yukon. Après 3200 kilomètres à la force des bras, dans une région où le soleil ne se couche pas à cette saison, l’aventurier est arrivé à la fin de plus d’un mois de voyage. Il était seul et sans logistique depuis 3 semaines et 1500 kilomètres.

Le dernier jour de voyage s'est avéré plus rude au niveau de la météo. En effet, Jean-Philippe Patthey communiquait à 5 kilomètres de l’arrivée « Situation difficile. Enorme tempête. (…) Moi je vais tenir, mais la tente pas sûr… ». Mais cette mauvaise passe n’est maintenant qu’un souvenir, alors qu’il a touché terre dans le village d'Emmonak. Sa mission est maintenant de trouver un téléphone dans ce hameau yupik de 700 habitants. Il sera bientôt repris en charge par son équipe logistique, avant d’aller prendre un repos bien mérité. L'aventurier neuchâtelois ajoute ainsi un nouvel exploit à son palmarès. /tob