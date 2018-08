Beaucoup de localités suisses ont connu une nouvelle nuit tropicale, c’est-à-dire que le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 20 degrés dans la nuit de vendredi à samedi. Meteonews a mesuré 22,1 degrés à Neuchâtel et même 20,1 degrés à Chaumont, à 1'130 mètres d’altitude. Et le plus chaud reste à venir, d’après les météorologues, dès mardi. /ats-msa