Rue des Arpenteurs : vers un élargissement

Nouvel épisode dans le feuilleton de la rue des Arpenteurs à La Chaux-de-Fonds. La Ville met à l’enquête l’élargissement du tronçon entre le boulevard de la Liberté et la rue de Jolimont. Cette solution a pour but d’assurer la sécurité des piétons.

La rue a d’abord été réservée aux riverains, avant d’être mise en sens unique à la fin de l’année dernière pour une période d’essai. Une mesure qui n’a pas fait que des heureux : une pétition munie de plus de 900 signatures s’y était opposée. D’autre part, si cette option garantissait effectivement la sécurité des piétons, elle posait problème pour les cyclistes. Il aurait fallu pouvoir maintenir une bande cyclable en contre-sens à la descente mais la configuration des lieux ne le permet pas.

La Ville a donc décidé d’intervenir plus lourdement sur ce tronçon et propose d’élargir la route et le trottoir, afin de maintenir les deux sens de circulation tout en laissant un espace suffisant aux marcheurs.

L’élargissement de la rue des Arpenteurs implique la démolition du mur de soutènement actuel et une reconstruction 2,3 mètres plus à l’est. La mise à l’enquête publique court jusqu’au 3 septembre. /comm-mwi