Un appel est lancé pour dénicher les bancs publics de Suisse

Ils sont discrets mais ils sont partout. En Suisse, le nombre de bancs publics est estimé à près de 200'000. Mais aucune carte ne les récences. C’est pourquoi l’association zurichoise BankKultur a décidé de faire appel à la population. A travers un concours intitulé « Challenge Banc’aire », les habitants sont encouragés à photographier les bancs qu’ils préfèrent. Les clichés et les descriptions sont ensuite regroupés sur un site internet. Au fil des contributions, la carte des bancs publics de Suisse s’étoffe. L’objectif de l’association est d’arriver à recenser au moins 1000 bancs par canton avant la fin de l’année.

On en trouve même à 3000 mètres d’altitude

Selon Renate Albrecher, la responsable et fondatrice de l'association BankKultur, les bancs publics sont particulièrement nombreux en Suisse. « J’ai vécu dans d’autres pays, et je n’ai jamais vu autant de bancs qu’en Suisse. Au Japon par exemple, c’est très rare. » Un phénomène que Renate Albrecher explique de la manière suivante : « Les Suisses aiment leur pays, et ils aiment le mettre en valeur. Et justement, c’est une fonction que les bancs publics remplissent. Ils permettent de guider le regard de la personne qui s’assied vers un bâtiment ou un paysage. » A ce jour, environ 2700 bancs ont été répertoriés en Suisse. /tna