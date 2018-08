Immersion dans les coulisses du feu d’artifice de Neuchâtel

Les quais de l’entreprise Bühler à Marin fourmillent de travailleurs en ce 1er août. Plutôt inhabituelle en ce jour férié, cette situation s’explique par les derniers préparatifs en vue du feu d’artifice de la Ville de Neuchâtel qui se tient mercredi dès 22h15. L’entreprise Sugyp, spécialisée dans la création de feux d’artifice, en a fait son quartier général. Outre le spectacle de Neuchâtel, des bateaux ont également été préparés pour d’autres communes comme la Tène ou encore Portalban.





Par ce mercredi après-midi, la température atteint 36 degrés au soleil. Et pourtant, il n’y a pas une minute à perdre pour la quinzaine d’ouvriers actifs. Les trois barques devront être prêtes avant la fin de l’après-midi pour les derniers réglages électroniques, afin d’avoir le temps pour les faire naviguer et les amarrer au large de Neuchâtel. Le rendez-vous n'est donc pas menacé par la canicule qui fait rage.







De grands tubes jaunes sont fixés dans le sable et relié entre eux par un système de câbles. À l’heure du feu, tous les spécialistes auront quitté les bateaux et les lancements se feront de manière électronique depuis la rive. Les spectateurs n’auront plus qu’à apprécier ce décor coloré d’une vingtaine de minutes /lre