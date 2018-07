Neuchâtel : feux au sol interdits et feux d’artifice limités

Le Conseil communal de Neuchâtel prend des mesures pour éviter les départs d’incendies. Les feux au sol sont interdits dès ce mardi et jusqu’à nouvel ordre sur tout le territoire communal. Les grillades ne sont autorisées qu’aux emplacements fixes prévus à cet effet, en dehors des forêts.

Les feux d’artifice ne pourront être allumés que lors des deux soirées officielles mardi soir à Chaumont et mercredi à Neuchâtel, aux emplacements suivants : au bord du lac à l’ouest de la Place du 12 Septembre, sur la Place rouge des Jeunes-Rives, à l’est du parking de Panespo et vers le stade de football de Chaumont. Ces zones seront surveillées et sécurisées par le service du feu.

Le feu patriotique de Chaumont mardi soir et le tir du feu d’artifice officiel le 1er août sur le lac sont maintenus.



/mvi