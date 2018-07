La Plage des Six Pompes ouvre les feux ce week-end

Théâtre, poésie, cirque, danse, humour et déambulations seront au rendez-vous. Les 86 compagnies viennent de neuf pays, soit la Suisse, la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Cameroun, les Etats-Unis et l'Argentine.

La compagnie Artonik va proposer l'événement-phare de cette édition avec 'The Color of Time', soit un questionnement sur la diversité qui s'inspire de la Holi, traditionnelle fête des couleurs hindoue. Les artistes vont inviter le public à rejoindre la déambulation pour faire jaillir des feux d'artifice de Gulal (farine de maïs colorée).

Le comédien et metteur en scène Robert Sandoz, "enfant chéri du théâtre de la région", selon le dossier de presse, va proposer avec sa compagnie L'outil de la ressemblance quatre projets, dont trois spectacles et une rencontre avec le public. "L'occasion rare de découvrir les méandres et cheminements d'un créateur en pleine action"

.

Six Pompes Summer Tour

Pour fêter dignement son 25e anniversaire, la Plage a décidé de proposer à treize compagnies participant au festival de se produire à travers la Suisse romande. La tournée a commencé à Fribourg le 11 juillet, puis est passée par Tramelan (BE) et Nyon (VD). Elle se rendra à La Tène (NE) mardi, à Yverdon-les-Bains (VD) mercredi, à Lausanne dans le cadre des Garden-Parties jusqu'au 18 août et à Courgenay (JU) les 10 et 12 août.

La Plage des Six Pompes avait attiré entre 90'000 et 95'000 spectateurs en 2017. Elle avait atteint un record en 2015 avec une affluence de près de 100'000 personnes.

L'accès est libre: les artistes sont rétribués en faisant circuler un chapeau dans lequel le public dépose la somme qu'il veut. Des centaines de bénévoles s'activent pour faire vivre la manifestation. /ATS