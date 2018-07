ALERTE CANICULE : MeteoSuisse lance un avis de canicule

Il va faire très chaud ces prochains jours. MeteoSuisse annonce des températures comprises entre 31 et 35 degrés. Une accalmie pourrait intervenir jeudi, bien que la canicule soit bien partie pour s’étendre au moins une semaine. Le Littoral et le sud du lac, ainsi que le Val-de-Ruz sont les endroits les plus concernés par la vague de chaud annoncée. Les régions dont l’altitude est supérieure à 600 mètres ne sont pas directement comprises dans l’alerte, bien que la température y sera aussi forte.

Il est recommandé de boire beaucoup d’eau, de rester dans des endroits frais et ombragés, ainsi que de veiller sur les plus vulnérables.

/tob