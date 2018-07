Feu sur le toit à Cressier

Des panneaux solaires ont pris feu à Cressier. L’alerte a été donnée par un passant vers midi et demi. Des flammes et un dégagement de fumée étaient visibles sur une partie du toit de l’entreprise Emile Egger et Cie SA.

Trente pompiers de Neuchâtel et du Landeron sont intervenus avec huit véhicules. Le feu a été rapidement maîtrisé. Il provenait des panneaux solaires photovoltaïques installés sur le toit. Les causes du sinistre sont techniques, selon la Police neuchâteloise, qui précise qu’il y n’y a eu aucun danger collectif ni aucun blessé. /comm-mwi