Techniquement, l’effacement du seuil du Theusseret est faisable

Les résultats de deux études complémentaires ont été présentés. La première avait pour but de mieux connaître la quantité et le type de sédiments qui sont accumulés dans la retenue de l’ouvrage. Il en ressort que 15'000 mètres cubes de sédiments s’y trouvent, dont 98% de graviers, galets et autres blocs rocheux. Il n’y a donc que 2% de sédiments très fins qu’on peut qualifier de vases. Le risque aurait été que ces vases accumulent des polluants, mais l’étude révèle que les concentrations en polluants sont très faibles.

La deuxième étude devait évaluer l’impact de l’arasement du seuil sur la stabilité du mur de soutènement de la terrasse du restaurant. Il en ressort qu’il est nécessaire de conforter le mur. Les aménagements ont d’ailleurs pu être chiffrés.

L’établissement public territorial du bassin Saône et Doubs confirme donc la faisabilité technique du projet. Ce dernier est toujours en suspens dans l'attente désormais de clarifications d’éléments juridiques et fonciers. /mle