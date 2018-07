L’éclipse depuis un paddle : prudence

Se rendre en paddle au milieu du lac pour observer l’éclipse de lune, c’est possible. Selon les réseaux sociaux, l’idée a effleuré plus d’un amateur de ce style d’embarcation.

Sur sa page Facebook, la Société de sauvetage du Bas-Lac à Saint-Blaise (SSBL) en profite pour rappeler quelques règles de sécurité.

De nuit, les paddlers sont très peu visibles pour les autres usagers du lac. Ils doivent donc se munir d’un feu blanc visible à 360 degrés et ne pas s’approcher à moins de 25 mètres des zones de végétations aquatiques, roseaux, nénuphars et autres. La SSBL recommande chaudement le port du gilet de sauvetage et du leash, ce filin qui relie le paddler à sa planche. /cwi