Du punk à fond pour la 15ème édition du ParaBôle

Le ParaBôle souffle 15 bougies ce weekend. Pour les deux soirs de cette édition anniversaire, le festival propose une affiche orientée punk. Vendredi, le site de Champ-Rond à Bôle accueillera les groupes The Real McKenzies et Not Scientists. Le samedi affiche une programmation plus locale avec My Name Is Fuzzy et Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois. Le festival retournera ensuite dans un style plus punk. Comme tête d’affiche de cette seconde soirée, les Français Tagada Jones se produiront à 23h35. / pha