Vigilance de mise si vous faites des grillades

En raison de la météo ensoleillée et des températures élevées de ces derniers jours, le danger d’incendie en forêt et en milieu naturel est important dans le canton de Neuchâtel. Le manque de pluie accentue encore les risques. L’Etat appelle à la prudence. Il rappelle les consignes à appliquer dans ce cas de figure, à savoir : se plier aux instructions et interdictions des communes, renoncer à faire du feu en cas de fort vent, ne pas jeter de mégots, ne pas laisser un barbecue sans surveillances et s’assurer qu’il est bien éteint lorsque vous quittez les lieux de la grillade.

Tout départ de feu ou situation suspecte doit être annoncé aux pompiers en composant le 118. / comm-sma