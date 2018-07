La construction d’une paroi antibruit va démarrer à La Chaux-de-Fonds

C’est la solution qui a été retenue pour atténuer les nuisances sonores le long de la H20, dans le secteur des Grandes-Crosettes à La Chaux-de-Fonds : la construction d’une paroi antibruit commencera lundi 6 août. Les travaux doivent durer environ trois mois.

La paroi longue de 140 mètres et haute de 4 mètres sera érigée du côté est de la route principale H20, 100 mètres avant le giratoire du Bas-du-Reymond. Elle devrait permettre de ramener les émissions de bruit en dessous des valeurs limites d'exposition pour les habitations concernées et de réduire les nuisances pour les groupes d’habitations du Cerisier et de la route de l’Orée. Il faut dire que le trafic journalier moyen atteint 22'000 véhicules.

Aucune opposition n’a été formulée lors de la mise à l’enquête publique, le permis de construire a été délivré le 1er juin. Après la réalisation d’une fondation et d’un socle en béton, des éléments phoniques en bois seront posés. Un lattage vertical avec des extrémités en biseau est l’option retenue pour une meilleure intégration paysagère. Pour les besoins du chantier, la voie de circulation et la bande d’arrêt d’urgence pourront être fermées ponctuellement. /comm-msa