La Superette déménage

La Superette quitte la Case à Chocs et se délocalise sur la plage de Serrière pour devenir un club provisoirement extérieur. Les pieds dans l'eau, le festival neuchâtelois consacré aux musiques électroniques veut offrir un cadre bucolique et une fête inoubliable du 27 juillet au 1er août. Les six jours de festivités sont entièrement gratuits.

S'établir dans un lieu extérieur au bord de l'eau nécessite des mesures écoresponsables. Les explications de Justine Kraus, membre du comité.