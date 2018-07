Les grands maîtres des échecs s'affrontent à Bienne

Les rois des échecs se retrouvent à Bienne. Le 51ème festival international d'échecs de la ville se tient depuis samedi et dure jusqu'au 1er août. Au programme, des tournois et des dizaines de parties. Parmi les joueurs, on compte le numéro 1 mondial Magnus Carlsen, mais aussi Maxime Vachier Lagrave. Ce Français de 28 ans est un joueur prodige. Il a commencé à manier les pions quand il avait 5 ans avec son père et depuis, la passion ne l’a plus quitté. Aujourd’hui classé 8ème meilleur joueur d’échecs au monde, il se mesure régulièrement aux plus grands, notamment à Bienne. Ce n’est pas la première fois qu’il participe à la compétition dans la ville bernoise. Il nous explique pourquoi il apprécie toujours revenir dans la région :