Incendie : une personne grièvement blessée au Locle

Une personne a été grièvement blessée dans la nuit de lundi à mardi au Locle à la suite d’un incendie.

Le feu s’est déclaré vers une heure du matin dans la cage d’escalier du rez-de-chaussée de l’immeuble de la rue Daniel-Jeanrichard 25. Les flammes ont été maitrisées rapidement. Cinq habitants étaient présents au moment de l’incendie, quatre ont été intoxiqués par des fumées, dont un grièvement. Ce dernier, retrouvé inconscient, a été héliporté aux Hôpitaux universitaires de Genève. Une femme et son enfant en bas âge, ainsi qu'un homme, ont été acheminés aux hôpitaux de Pourtalès à Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds pour y subir des contrôles. C’est ce qu’indique la Police neuchâteloise mardi matin dans un communiqué.

Huit pompiers avec cinq véhicules, trois ambulances avec sept personnes et huit agents de la police neuchâteloise ont été mobilisés. Une instruction a été ouverte par la procureure de permanence et la Police neuchâteloise afin d'établir la cause et les circonstances exactes de ce sinistre. /aju-ats