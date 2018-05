La Ville de Neuchâtel bannit les pailles en plastique

Les pailles en plastique n’ont plus leur place en Ville de Neuchâtel. Les autorités ont prévu d’adopter un arrêté qui interdit leur utilisation dans les établissements publics basés sur le territoire communal. Cette interdiction devrait entrer en vigueur au 1er janvier prochain.

Les cafetiers-restaurateurs peuvent recevoir gratuitement des sets de pailles compostables en remplacement ou purement et simplement renoncer à utiliser cet accessoire. L’objectif est de lutter contre la pollution des sols et des cours d’eau engendrée par les pailles en plastique, qui font partie des objets les plus couramment retrouvés sur les rivages, indique la Ville.

Cette action est menée en partenariat avec l’association En Vert Et Contre Tout et GastroNeuchâtel, la chambre neuchâteloise de l’hôtellerie et de la restauration. Pour l’heure, une quinzaine d’établissements publics de Neuchâtel ont déjà opté pour une solution plus durable. /comm-sbe