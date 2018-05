Favoriser le bois dans les nouvelles constructions. L’Etat de Neuchâtel souhaite qu'un nouvel élément figure dans les règlements de concours d’architecture et dans les appels d’offres qui concerne ses bâtiments et ses installations. Ces documents devront contenir une mention selon laquelle « le maître d’ouvrage a l’intention d’encourager l’utilisation du bois » et, dans la mesure du possible, en favorisant le bois issu des forêts indigènes. /comm-sbe