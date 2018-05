Centre-ville de Neuchâtel envahi à l’aube

C’est la troisième fois que le Wake up and run s’arrête à Neuchâtel. Lors des deux premières éditions, respectivement 500 et 800 personnes s’étaient prêtées au jeu. Les organisateurs estiment que le challenge de se lever à l’aube pour pratiquer une activité sportive explique en partie le succès. La convivialité, l’absence de chronométrage et le petit déjeuner de produits du terroir favorisent l’engouement populaire dont jouit la manifestation.

Le Wake up and run fera halte dans d’autres villes suisses jusqu’à cet automne. Et une 4e édition est d’ores et déjà prévue le printemps prochain à Neuchâtel. /aju