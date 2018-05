Le couac du bateau vaudois ne remet pas en cause la sécurité

La sécurité est assurée sur le lac de Neuchâtel. Depuis 2014, Neuchâtel a signé une convention avec les polices vaudoises et fribourgeoises pour assurer les contrôles des plaisanciers et un service de piquet sur la partie neuchâteloise du lac. Or, depuis 18 mois, ces prestations sont réalisées à partir d’un simple zodiaque, selon Le Matin de ce mardi. Les autorités vaudoises ont acheté un bateau à Naples, mais il n’est pas opérationnel en raison de malfaçons.

Pas de quoi s’inquiéter, selon Georges-André Lozouet, porte-parole de la Police neuchâteloise. La sécurité est assurée en tout temps sur la partie neuchâteloise du lac. Les sauvages sont en effet réalisés par le SIS de Neuchâtel et la Société de sauvetage du Bas-Lac qui sont équipés du matériel adéquat. /sma