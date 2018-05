L’Etat de Neuchâtel veut montrer l’exemple en matière d’intégration

L’Etat de Neuchâtel se doit d’être exemplaire. Fort de cette conviction, le gouvernement neuchâtelois a présenté lundi une feuille de route visant à rendre son administration plus égalitaire. « L’Etat doit être le reflet de la diversité de la société neuchâteloise », a indiqué le conseiller d’Etat en charge des ressources humaines, Alain Ribaux.

L’objectif est de lutter le plus activement possible contre les discriminations. Dans son rôle d’employeur, l’Etat de Neuchâtel veut encourager les candidatures des résidents d’origine étrangère. Les cadres seront également formés à éviter certains biais, qualifiés de bien souvent involontaires, lors des procédures d’embauche. Certaines postulations sont écartées « en raison du nom de la personne ou à cause d’un éventuel accent », explique Céline Maye, cheffe du Service de la cohésion multiculturelle. À ses yeux, cette feuille de route doit permettre de mieux prendre en compte les compétences de la population issue de la migration.

L’Etat va également sonder ses collaborateurs pour mieux cerner la diversité déjà existante au sein du personnel ; un monitorage qui permettra aussi d’évaluer d’ici quelques années les progrès réalisés.

De manière générale, le Conseil d’Etat indique qu’un effort sera fait pour que la diversité qui règne au sein de la population soit également mieux mise en avant dans les discours publics et dans les différentes formes de communication.

L’accès aux prestations doit aussi être plus égalitaire aux yeux du gouvernement et les prestations plus visibles. Certains documents importants devraient ainsi être traduits en diverses langues.