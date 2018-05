Une nuit et une journée au musée

Une vingtaine de musées et d’institutions du canton de Neuchâtel ouvraient leurs portes à des heures indues, samedi soir et dimanche. C’était la nuit et la journée des musées. Objectif de l’opération chapeautée par le Groupement des musées neuchâtelois : permettre au public de prendre conscience de la richesse patrimoniale du canton.

Aux Galeries de l’histoire, à Neuchâtel, le public était convié à des visites guidées des maquettes historiques de la ville de Neuchâtel. L’occasion de découvrir au fil des siècles l’évolution de la capitale cantonale. Les plus jeunes ont pu réaliser une maquette de la tour de Diesse. /cwi