Union Neuchâtel n’a pas tenu 40 minutes

Union est pourtant arrivé à la pause avec deux points d’avance (37-39) et une partition de référence, quelque peu aidé par l'expulsion prématurée de Slobodan Miljanic (antisportive + technique) et un Dusan Mladjan diminué (touché à l’épaule). Solides en défense, les Neuchâtelois sont parvenus à gêner Fribourg avec des offensives variées entre le secteur intérieur et les lignes extérieures. À trois points, Marin Bavcevic (3/6), Brian Savoy (3/3) et Zvonko Buljan (3/3) faisaient alors des merveilles malgré la grosse activité défensive de Mbala. « Mais le match de mardi contre Massagno a laissé des traces et mon équipe était fatiguée », a plaidé Niksa Bavcevic pour expliquer ce relâchement fatal au retour des vestiaires. La différence ? Fribourg a maintenu son intensité tout au long du match. Les Neuchâtelois ont alors perdu de nombreux ballons et le fil du match par la même occasion.