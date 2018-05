La société chaux-de-fonnière de 1918 à nos jours

L’année 2018 marque un double anniversaire : le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et le cinquantenaire de 1968, point culminant de la révolution des mœurs. Intitulée « 18-68. Quelle histoire !? », la nouvelle exposition du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds propose des éclairages sur le cadre de la vie dans la Métropole horlogère. Elle permet aussi de se tourner vers l’avenir, en s’interrogeant sur les choses du présent dont on se souviendra dans 50 ans. Cette exposition, à découvrir jusqu’au 27 janvier 2019, est déclinée en quatre thématiques : les loisirs, la vie quotidienne, le travail et la politique. Des vidéos réalisées tout spécialement servent d’introduction et de conclusion. Les visiteurs qui ont du temps peuvent trouver de nombreuses explications. Pour ceux qui sont plus pressés, une carte les guidera vers l’essentiel, à savoir les objets phare. Plusieurs animations sont prévues au musée et autour de l’exposition, comme des visites guidées pour adultes et enfants, des lectures simples ou en chansons, des jeux ou des revues de presse réalisées par des personnalités. /msa