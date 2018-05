La Fête de mai 2018 réserve de belles surprises aux plus jeunes

La Fête de mai n’est pas qu’une question d’adultes. Pour son édition 2018 qui se tient les 25 et 26 mai, le comité a voulu le rappeler à la population. Les enfants pourront pleinement profiter de la manifestation tout comme leurs aînés. Côté musique, une silent party sera spécialement dédiée aux 8 à 16 ans entre 16h et 18h dans le jardin du restaurant le Pantin. Quelque 80 casques seront distribués et des listes de musique en adéquation seront diffusées sur trois canaux musicaux. L’après-midi, les enfants pourront également se défouler en participant à la traditionnelle Mini-Trotteuse dès 14 heures.

La Fête de mai sera comme de coutume l’occasion pour le public de déguster le nouveau millésime des vins de la Ville de La Chaux-de-Fonds, cultivés désormais selon le principe de la biodynamie, mais aussi de participer à la silent party du samedi soir sous le couvert de la rue du Collège. Le vendredi soir, le Vaudruzien Félix Rabin sera sur scène accompagné par ses musiciens. Quant au marché aux puces, il a d’ores et déjà fait le plein et réunira environ 280 stands au cœur de la ville ancienne. /comm-lre