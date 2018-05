Des parents démunis à Peseux

La décision de fermer une classe de 7e Harmos au collège des Guches à Peseux met certains parents dans le désarroi. Plus de 80 d’entre eux se sont regroupés dans un Comité citoyen pour faire entendre leur voix. Il a, entre autres mesures, écrit une lettre à Monika Maire-Hefti, chef Département de l’éducation. Il souhaite savoir si l’éorén (L’École obligatoire région Neuchâtel), lui a bel et bien adressé une demande de dérogation pour maintenir cette classe, alors même qu’elle a validé cette décision. En cas de fermeture, 12 élèves seront déplacés à Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche. Une décision qui met les élèves et parents dans une situation de désarroi, et pas seulement ceux concernés par un transfert. Écoutez les témoignages de ce papa :