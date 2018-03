Appel aux graines de musiciens

Les talents musicaux de Romandie sont appelés à sortir du bois. Le fond romand de soutien à la structuration d’un projet musical et professionnel en musiques actuelles ouvre ce jeudi les candidatures pour l’année 2018. L’organe, mandaté par les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, visent à offrir un soutien financier aux artistes suisses romands les plus prometteurs afin qu’ils puissent réaliser leurs projets musicaux. Les inscriptions sont possibles du 15 mars au 15 mai sur le site de la FCMA. /nme