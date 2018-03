David Marchon et ses clichés récompensés

David Marchon récompensé. Le photographe neuchâtelois a reçu une bourse de 5'000 francs de la Société neuchâteloise de médecine du sport. Son travail intitulé « Au contour d’Elsa » montre une petite fille de 4 ans atteinte d’une maladie orpheline, le syndrome du cri du chat. On l’a voit avec son frère, dans les bras de sa maman, en promenade ou encore à la crèche. David Marchon a réalisé des photographies en noir et blanc qui s’articulent autour de la notion du don et du soutien.

Son travail a été sélectionné parmi d’autres dans le cadre des projections de la 7e Nuit de la photo qui s’est tenue à La Chaux-de-Fonds le 17 février 2018. Le projet du photographe neuchâtelois est en cours et va se poursuivre cette année. Il sera exposé lors de la 8e Nuit de la photo au début 2019. /ali