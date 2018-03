Le château de Cormondrèche se dévoile le temps d'une exposition

Le jardin du château de Cormondrèche s’ouvre au public. Ce dimanche et tous les dimanches jusqu’au 13 mai, les visiteurs pourront découvrir des sculptures monumentales réalisées par Étienne Krähenbühl et Eric Sansonnens dans le parc du château.

C'est la première fois que le public pourra déambuler librement dans cet espace qui est habituellement privé. L’exposition intitulée Matière II met aussi à l’honneur le travail de six autres artistes locaux dans la galerie située dans la bâtisse. Plusieurs concerts seront aussi organisés durant les deux mois de l’exposition avec notamment le trio Fecimeo ce dimanche à 17 heures.

C’est l’association Le Péristyle qui est à l’origine de cette démarche et plus particulièrement sa présidente Anémone de Chambrier. Cette dernière, qui habite dans la demeure, a souhaité organiser cet événement dans un but précis : celui de partager cet endroit avec le public et faire découvrir un patrimoine longtemps invisible pour certains. /jha