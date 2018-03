Photographies et Nouvelle objectivité au MBA

Deux nouvelles expositions temporaires voient le jour au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. « La Nouvelle objectivité en Suisse » et « Batirama » seront vernies samedi à 17h00 et à découvrir jusqu’au 27 mai. Date à laquelle l’institution fermera ses portes pour l’été afin d’effectuer la suite des travaux qui avaient été interrompus, crise financière oblige. La rénovation de la façade et de ses vitraux ainsi que le changement des verrières sont au programme.

La Nouvelle objectivité aussi neuchâteloise

En attendant, les visiteurs auront de quoi satisfaire leur appétit culturel dans les salles du MBA. À commencer par l’exposition « La nouvelle objectivité en Suisse. » Il faut noter que ce courant, qui a émergé en Allemagne durant l’entre-deux-guerres, a trouvé un écho particulier dans la région, à travers des artistes tels que les frères Aimé, Aurèle et François Bareaud, ou Charles Humbert. La Nouvelle objectivité prône un retour à la peinture figurative, plutôt dans des couleurs froides qui rendent comptent des réalités sociales et politiques de l’époque.