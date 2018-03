Cicor se porte bien

Cicor a confirmé sur l'année la bonne forme affichée au semestre. Le groupe technologique neuchâtelois, actif dans les circuits imprimés, a dégagé un bénéfice net de 6,65 millions de francs, contre 258'000 francs un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 14,4% sur un an, à 216,7 millions de francs, chacune des deux divisions du groupe affichant une progression à deux chiffres de leurs ventes.

Au niveau opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a plus que triplé, avec une hausse de 259%, à 10,5 millions de francs. /ats-sma