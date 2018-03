Les sportifs de la ville de Neuchâtel honorés

Coup de projecteur sur les performances des clubs et athlètes neuchâtelois. La Ville de Neuchâtel organise sa cérémonie des mérites sportifs jeudi dès 18h au Théâtre du Passage. Cette année, le mérite d’honneur sera remis au Red Fish, club qui a célébré ses 100 ans en 2017. Un chèque de 1'000 francs lui sera remis. Parmi les lauréats, Julien Baillod du Red Fish a récolté six médailles lors des championnats du monde Master de natation. Loanne Duvoisin, également membre du Red Fish, a remporté les championnats du monde juniors Xterra de triathlon. Evelyne Tschopp du Judo-Club Cortaillod qui a décroché le bronze lors des championnats d’Europe chez les moins de 52 kilos et Bruno Pinheiro de la Fight Move Academy qui a fait main basse sur le titre de champion d’Europe et du monde en Muay-thai.

En 2017, les athlètes habitant Neuchâtel ou dont le club est installé dans la capitale cantonale ont gagné 337 médailles dans des compétitions nationales et internationales. Dans le détail, 161 médailles d’or et 93 d’argent ont été glanées par 243 athlètes et 17 clubs dans pas moins de 25 disciplines. /comm-jpp