« 120 battements par minute » rafle six césars

Le long-métrage "120 battements par minute" dans lequel joue le Jurassien Simon Guélat a décroché le César du meilleur film vendredi soir à Paris. La production de Robin Campillo qui met en scène le combat de l'association de lutte contre le sida Act Up a remporté six statuettes lors de la cérémonie des Césars, sur 13 nominations. Outre celle du meilleur film, "120 battements par minute" a été primé pour son scénario, sa musique originale et son montage. Le long-métrage avait déjà été récompensé par le Grand prix au festival de Cannes l’année passée. /nme