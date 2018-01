Rétro : en septembre, le NHOJ capote dans les urnes

Si les Montagnes n’ont finalement pas fait le poids pour le Nouvel hôtel judiciaire, leur vote aura été déterminant pour l’acceptation, par 50,4% des voix, du report de l’harmonisation de l’impôt des frontaliers. Un report qui doit offrir un bol d’air financier supplémentaire aux communes frontalières.

Les Montagnes se sont largement mobilisées en faveur de ce report, qui passe aussi la rampe à Val-de-Travers. En revanche, le Littoral et Val-de-Ruz disent clairement non. Un vote qui reflète les intérêts des uns et des autres sur le sujet.

Si les partisans du report voient malgré tout un acte de solidarité dans ce résultat, pour les référendaires, le canton n’a jamais été aussi divisé. Olivier Haussener, coprésident du comité référendaire.