Faire du sport : une résolution récurrente

Perdre du poids. Arrêter de fumer. Reprendre une activité sportive. Se coucher plus tôt. Mieux organiser son temps et ses loisirs. Bien souvent, notre seule bonne volonté est incapable de nous faire tenir nos résolutions. D’un point de vue historique, les résolutions sont une coutume de la civilisation occidentale qui consiste à prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même souvent dans le but d’améliorer son comportement. Parmi les résolutions les plus récurrentes on retrouve le fait de s’inscrire dans un club de sport. Mais alors, les nouveaux clients sont-ils plus nombreux en début d’année ? La réponse du manager d’un fitness de la région.