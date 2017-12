L’autoroute A5 a été fermée à la circulation dans les deux sens jeudi soir entre Vaumarcus et Areuse. En cause : une panne touchant le système de signalisation. Vendredi matin, la circulation a pu être rétablie en direction de Lausanne. Mais la chaussée Bienne reste fermée le temps de régler ce problème technique. Une déviation est en place et devrait le rester au moins toute la matinée. /msa