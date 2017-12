Collision en chaîne et tonneaux

Les conditions étaient très mauvaises dans la région jeudi matin, avec les abondantes chutes de neige de la nuit. Les chaussées étaient très glissantes. Une collision en chaîne s’est produite à La Chaux-de-Fonds, rue du Pont. En essayant de se parquer, une voiture en a heurté une autre qui était stationnée et qui s’est mise à glisser. Elle a à son tour percuté un véhicule en stationnement qui a glissé lui aussi avant de heurter une quatrième voiture. Le conducteur de la voiture à l'origine de ce carambolage a quitté les lieux. Cet événement s’est produit à 7h30. La voiture recherchée pourrait être une BMW X3 de couleur grise. La Police neuchâteloise attend l’appel de témoins au 032 889 9000.

Et dans l’après-midi, une voiture est sortie de la route dans un virage et a fait plusieurs tonneaux pour terminer dans un champ, entre Coffrane et Boudevilliers. La conductrice et sa passagère ont été blessées. Des ambulances les ont emmenées à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. /comm-msa