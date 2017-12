Série de cambriolages à Neuchâtel

Dix commerces du centre-ville de Neuchâtel et quatre à Peseux et Colombier ont été cambriolés durant la nuit de mardi à mercredi. La Police neuchâteloise a confirmé une information publiée par nos confrères d’Arcinfo. A l’heure actuelle, des constats et des enquêtes sont en cours. Le porte-parole de la Police indique que la série de vols par effraction réalisée au centre-ville de Neuchâtel n’est pas forcément liée aux quatre autres cas.

Les commerçants sont appelés à la prudence. De plus, toute personne ayant aperçu quelque chose de suspect au centre-ville entre 3h et 5h mercredi matin est priée de composer le 032 889 90 00. / ali