Rétro : fait divers sordide en mars

Le gouvernement a toujours l'intention d'ouvrir une aire de passage permanente pour les gens du voyage suisses à Vaumarcus. Il tente actuellement de faire lever les oppositions.

Début novembre, le Conseil d’État neuchâtelois a dévoilé une loi qui règle les modalités de stationnement des gens du voyage. Le gouvernement a décidé de légiférer pour définir un cadre rigoureux, et limiter les éventuels problèmes de cohabitation entre sédentaires et nomades. Cette loi détermine où et comment peuvent s'installer les gens du voyage, et à quelles conditions la police est mandatée pour évacuer un campement. Les précisions de Marie Vuilleumier.