On chausse les patins à Boudry

De la glace ou presque pour égayer petits et grands. Une patinoire a investi les alentours du collège des Esserts à Boudry. Depuis le début du mois de décembre, il est possible de chausser des patins et de s’amuser sur une patinoire synthétique de 9 mètres sur 21. Boudry on ice a été mis sur pied par deux habitants de la commune : Pierre Meisterhans et Stéphane Thomas. Cette manifestation a pu être réalisée grâce à des investissements personnels mais aussi le soutien de la commune et l’aide de sponsors locaux. Le budget avoisine les 32'000 francs.

A côté de la patinoire, d’autres événements ont aussi été agendés dans le cadre de Boudry on ice : une silent party, des chalets de restauration et des soirées DJs. D’ici au dimanche 14 janvier, les organisateurs espéraient accueillir près de 6'000 personnes, toutefois, en raison de la pluie, la fréquentation sera probablement diminuée de moitié. Malgré un bilan moins positif qu’espéré, les organisateurs estiment que la structure est un plus pour la commune et espère, dès l’année prochaine, remettre le couvert. /ali