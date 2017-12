Rétro : en janvier, L’Hebdo s’éteint et Federer brille

En 2018, ce sont les médias audiovisuels qui sont menacés de disparition avec l’initiative No Billag, qui souhaite abolir la redevance et interdire à la Confédération de soutenir les médias. Le peuple se prononce le 4 mars sur cette initiative.

Federer éclatant

Le mois se termine en apothéose pour le sport suisse. Le 29 janvier, Roger Federer a remporté son 18e titre en Grand Chelem à Melbourne. Il a dominé en finale de l’Open d’Australie Rafael Nadal en cinq manches : 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 et 6-3 après une lutte de plus de trois heures et demie. Le succès a été validé par l’œil du faucon lors du dernier point. Roger Federer nous détaille quand il a vraiment su qu’il avait gagné.