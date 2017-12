Les bougies doivent rester sous surveillance

La petite flamme d'une bougie allumée durant la période de l'Avent et à Noël peut représenter un risque élevé d'incendie dans les appartements et les maisons. L'inattention est à l'origine de la plupart de ces sinistres selon le bureau de prévention des accidents et le Centre d'information pour la prévention des incendies. Quitter une pièce en y laissant des bougies allumées est toujours risqué. Et les enfants ou les animaux ne doivent pas rester sans surveillance, car ils peuvent renverser ces bougies.

Autre point important, le sapin doit être hydraté.