La genèse, la construction et la vie de la salle de la musique de la Chaux-de-Fonds compilées dans un ouvrage de 300 pages. Deux historiennes, un photographe, l’organiste titulaire et le délégué aux affaires culturelles de la Ville sortent de presse « La Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, un lieu et une acoustique d’exception », aux Editions Alphil.

Une séance de dédicace est prévue ce samedi dès 18h30 à La Méridienne. /cwi