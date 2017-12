Fêter Noël autrement aux quatre coins du canton

Les Neuchâtelois ne seront pas laissés seuls le soir de Noël. Différentes manifestations sont organisées dans plusieurs communes du canton.

Dans les Montagnes, Noël-ô-Locle a besoin de place et mettra le cap cette année vers la salle Dixi le soir de Noël. La manifestation ouverte à tous, sans inscription et gratuite, vivra sa 9e édition le 25 décembre de 11h à 22 heures. Les organisateurs ont fait le choix de quitter la Maison de paroisse située au centre-ville pour accueillir davantage de personnes. Pour rejoindre la salle plus excentrée, un car partira à 10h45 de l’arrêt de bus de l’école des Girardet pour rejoindre la manifestation en passant par le Communal, la place du Marché et le Lux. Un voyage au retour est prévu à 16h30. Aucune navette n’est en revanche organisée pour la soirée. Du côté des animations, il y en aura pour tous les goûts, avec notamment, de la magie, un loto et des grimages pour les plus jeunes.

À La Chaux-de-Fonds, les habitants ont rendez-vous avec Chœur à cœur le 25 décembre de 11h à 23h à la Maison du peuple. Un nouveau comité, emmené par Pierre-Alain Borel, promet un programme d’animations riche et varié.

Noël autrement attend la population du côté de l’Hôtel de ville de Neuchâtel du 24 décembre à 15h au 25 décembre à 20 heures. Deux jours de fête sont prévus avec repas, animations et visite du père Noël pour petits et grands.

D’autres manifestations pour fêter Noël se tiennent également dans les vallées. Noël Partage a lieu pour la 4e fois à la salle Fleurisia de Fleurier le 24 décembre dès 18 heures.

Enfin du côté du Val-de-Ruz, la population peut se rendre au Noël de l’association Mes’tissages. La fête se tient le 23 décembre de 10h à 18h au bâtiment de Cernier Centre. /lre