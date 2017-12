Le PIRE de Plonk & Replonk à Porrentruy

« C’est un peu comme si vous étiez chez vos arrière grands-parents alors que ces derniers se sont absentés ». C’est ainsi qu’Hubert Froidevaux explique le concept du P.I.R.E, pour Palais Incongru des Raretés Etonnantes. L’espace d’exposition dédié au collectif d’artistes Plonk & Replonk est situé dans l’Hôtel-Dieu. Les 70m2 abritent désormais trois salles où les artistes spécialistes des montages décalés et des cartes postales absurdes. Une petite pièce, un couloir et ce qui semble être un petit salon sont recouverts des œuvres du collectif. L'endroit doit permettre aux visiteurs de se plonger dans l'univers iconoclaste des frères Hubert et Jacques Froidevaux et de Miguel-Angel Morales. « C'est un tout petit lieu avec une scénographie d'appartement », a expliqué jeudi Hubert Froidevaux peu avant l'inauguration. Cet espace comprend un corridor et plusieurs pièces meublées qui abritent les oeuvres des trois artistes. « On montre ce qui est habituellement accumulé dans des tiroirs et des cartons », a complété son compère Jacques Froidevaux.

Un atout touristique indéniable

De son côté, la municipalité de Porrentruuy se réjouit de voir le collectif franc-montagnard s’installer dans ses murs. « L’objectif est de diversifier notre offre culturelle. C’est quelque chose qui a un impact fort sur le tourisme » explique le maire de Porrentruy Pierre-Arnauld Fueg. Le chef-lieu ajoulot y voit aussi un trait d'union entre Paris, où le collectif a acquis une notoriété, et Porrentruy, ville suisse la plus proche de la capitale française avec le TGV. /tna+ats