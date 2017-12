Un nouvel album pour Silver Dust

Plus de 120 concerts en deux ans. C’est le régime tenu par Silver Dust. Le groupe du Jurassien Kiki Crétin termine une tournée dans toute l’Europe ce samedi soir à La Chaux-de-Fonds. Après un périple en 2016 avec le groupe finlandais Lordi, le Jurassien et ses acolytes viennent de rentrer d’une nouvelle tournée en Allemagne, en France, en Pologne et en Répubique Tchèque. Silver Dust a fait la première partie du groupe finlandaire Battle Beast, un des grands noms du metal actuel. « Ce que nous avons vécu ces deux dernières années est largement supérieur à toutes nos espérances. J’ai toujours été ambitieux et espérais percer au-delà des frontières nationales, mais jamais à ce point-là, déclare Kiki Crétin. Le bilan de cette expérience européenne avec notre deuxième album The age of decadence est donc extrêmement positif. On peut dire maintenant que Silver Dust a un bon pied dans le milieu international de la musique metal et rock », indique l’ancien gardien du HC Ajoie et du HC Bienne.

Pas le temps de souffler

Silver Dust termine donc cette tournée par un concert ce samedi soir à La Chaux-de-Fonds. Mais le groupe est déjà tourné vers son prochain album qui doit sortir le 20 avril 2018. « Nous avons déjà tout enregistré. On en est actuellement au mixage. Les 11 titres de l’album racontent une histoire. Certains sont très tournés vers le metal, d’autres beaucoup plus rock. J’ai mis encore plus l’accent sur la mélodie pour ce troisième album. Il y aura aussi pour la première fois une reprise d’un titre très connu, ainsi qu’une très grande surprise qui sera dévoilée l’an prochain », explique le musicien qui laisse planer le suspense.

Repartir en tournée

Silver Dust va donc présenter en première ce troisième labum à la Case à Choc à Neuchâtel le 20 avril et ne compte pas s’arrêter là : « notre objectif est d’aller encore plus loin avec ce troisième album. Nous souhaitons désormais nous exporter en Asie ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud. Et évidemment continuer de s’imposer en Europe », ajoute le guitariste, chanteur et compositeur de Silver Dust. /afa