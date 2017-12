Neuchâtel du monde : bientôt une application

L’alliance des Neuchâtel du monde aura bientôt son application pour téléphones mobiles. C’est ce qui est ressorti d’une rencontre de cinq jours à Shinshiro. Du 8 au 13 décembre, une délégation du Parlement des jeunes de la Ville de Neuchâtel s’est rendue au Japon. But de ce voyage offert par les autorités nipponnes : réfléchir, aux côtés de jeunes d’autres pays, à l’attrait des villes, et ceci en prévision des vingt ans du réseau. Des représentants allemands, canadiens, danois, géorgiens, lettons, malais, tchèques et britanniques étaient également présents.

Au terme des réflexions, l’idée de lancer une application a été retenue. Celle-ci proposera de mettre en contact les Neuchâtelois du monde entier lorsqu’ils visitent une ville sœur; une manière de découvrir d'autres Neuchâtel avec les conseils d’un autochtone. /aju